Началось строительство новой трассы от Крыма до Краснодара

Строительные работы нового объекта должны занять не более трех лет.Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

На Кубани стартовал первый этап строительства федеральной дороги Краснодар – Крым. После того, как трасса будет готова, добраться до полуострова из столицы Краснодарского края можно будет всего за два часа, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

Автодорога А-289 соединит города Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Сейчас работы уже идут на всех участках трассы.

- Подрядные организации обеспечены штатом высококвалифицированных специалистов и новейшей техникой для выполнения поставленной задачи в срок, - цитирует пресс-служба главного инженера предприятия Никиту Храпова.

По словам руководителя ГКУ КК «Краснодаравтодор» Евгения Зайцева, благодаря новому объекту, транспортное сообщение Крымского полуострова с материковой частью России станет более комфортным.

Дорога будет четырехполосная, она пройдет в обход населенных пунктов, общая длина объекта - 119 километров. На ней сделают два моста через реки Кубань и Протока, 10 разноуровневых развязок и 15 путепроводов, 30 мостов и более 160 малых искусственных сооружений. За сутки по новой трассе сможет проехать 40 тысяч машин.

Также оборудуют 11 площадок отдыха для водителей. К 2024 году объект должны закончить.

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