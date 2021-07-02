Что меняется в Крыму с 1 июля 2021 года: новые выплаты на детей и повышение коммунальных тарифов

Размер пособия на детей в Крыму составит 5856 рублей Фото: Архив "КП"

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ

С 1 июля Пенсионный фонд начал прием заявлений на новые пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Размер ежемесячного пособия будущим мамам в Крыму составит 5876 рублей. На выплаты смогут претендовать женщины, срок беременности которых от шести недель и выше.

Ежемесячную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет смогут оформить родители, в одиночку воспитывающие детей, которым решением суда предусмотрена выплата алиментов. При этом доход не должен превышать прожиточный минимум на человека в регионе. Размер пособия семьям в Крыму составит 5856 рублей. Заявление на получение выплаты можно подать на портале Госуслуг или в управлении ПФ по места жительства.

ПЕНСИИ И СОЦВЫПЛАТЫ - ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР»

Пенсии и другие социальные выплаты с 1 июля будут зачисляться только на карту «Мир». Изменение не коснется тех, кому выплаты производят через отделения Почты и иные организации без привязки к банковской карте.

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ, ВОДУ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ВЫВОЗ МУСОРА

С 1 июля в Крыму повысятся цены на газ, электроэнергию и коммунальные услуги. Рост тарифов на газ составит 5,8%, на электроэнергию в среднем 9% в зависимости от степени благоустройства. Для крымчан сохранены дифференциированные тарифы на газ и свет. Рост тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также вывоз мусора не превысит 3,6 %.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

С 1 июля в Крыму огранена работа офисов «Мои документы». Согласно изменениям в Указ о «режиме повышенной готовности», посетителей будут принимать только определенные пункты МФЦ и только по предварительной записи и талонам.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПЛЯЖЕЙ

Арендаторы пляжей с 1 июля обязаны обеспечить водолазное обследование и очистку дна водоема. Место, предназначенное для купания, должны очистить от растений, коряг, стекла и камней - всего, что создает угрозу для жизни и здоровья отдыхающих. Также по приказу Министерства чрезвычайных ситуаций, на пляже должна быть полная информация о режиме работы, владельце, обслуживающей организации и их реквизиты.

СТРАХОВКА АГРАРИЯМ ЗА ГИБЕЛЬ УРОЖАЯ ВО ВРЕМЯ ЧС

Крымские аграрии теперь смогут получить страховку в случае гибели урожая при возникновении ЧС природного характера. Государство устанавливает размер субсидии, которую будут выдавать страховщикам для компенсации выплат.

НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ ИНОСТРАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ

Электронные кошельки, оформленные за пределами РФ, с 1 июля будут находиться на особом контроле. Если за год на электронный кошелек резидента поступит в общей сложности больше 600 тысяч рублей, гражданину нужно будет подать отчет в налоговую.

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ

С 1 июля ужесточается контроль за оборотом гражданского оружия. Регламентируются суммы штрафов за невыполнение требований сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере надзора за оборотом оружия, а также за нарушение правил хранения или ношения оружия.

КОМПЕНСАЦИЯ СЕМЬЯМ ПОЖАРНЫХ

Ежемесячную компенсацию будут получать семьи сотрудников органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также таможни и федеральной противопожарной службы, погибших при исполнении служебных обязанностей.