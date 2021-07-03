«Жаль маленькое солнышко»: Трогательное видео, как в Севастополе спасали крошку дельфина

Азовки нуждаются в защите. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

В паблике Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» опубликован ролик, который нельзя смотреть без слез. Главный герой видео – маленькая азовка, найденная на берегу в Каче (Севастополь). Малышу было несколько дней от роду.

Смотреть видеосюжет Как в Севастополе спасали крошку дельфина

- Очевидцы сразу позвонили на нашу горячую линию и поддержали детеныша на мелководье до приезда наших волонтеров, которые оказали ему первую помощь, - сообщили в Центре.

Зоозащитники, проехав 180 километров пути, когда обследовали малыша, то поняли, что его жизнь висит на волоске.

- Детеныш был в критическом состоянии и крайне обезвожен, испытывал боли в желудочно-кишечном тракте и совершенно не имел сил на движение, - отмечают ученые. - Все его тело покрыто грубыми следами зубов других дельфинов, — возможно, помимо потери матери, ему не повезло еще и стать мишенью агрессии.

Спустя 7 часов малютка начал «помогать» спасателям вводить зонд, приоткрывая рот, и стал открывать глаза. Но все же спасти его не удалось.

- Жаль маленькое солнышко. Плакать хочется, - такой комментарий появился под видео в соцсети.

К сожалению, у берегов Крыма нередко находят мертвых дельфинов или нуждающихся в помощи человека. Чаще всего симпатяги запутываются и гибнут в рыболовных сетях. Иногда рыбаки, чтобы скрыть гибель китообразного, прячут их тела на дне моря.

ВАЖНО

Обнаружив дельфина на мелководье, не пытайтесь вернуть его обратно на глубину. Китообразные выбрасываются на мель в критическом состоянии из-за болезни, травмы или потери матери, и не имеют ресурсов на плавание. Возвращение в море приведет к утоплению.

Телефоны экстренной помощи морским млекопитающим (также для сообщений о погибших животных): +7 (978) 032-68-52 и +7 (916) 409-01-48

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