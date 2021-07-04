Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 июля: плюс 331 заболевший за сутки

За последнее время в Крыму участились случаи заражения коронавирусом. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1 879 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 2 409 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.

С начала пандемии выявили 49 642 человека с коронавирусом, выписали с выздоровлением 44 083 человека, из них 93 – за последние сутки. Скончались 1 536 человек, 9 – за последние сутки.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения Крыма.

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 331 случай коронавируса. Из общего числа заболевших 221 человек самостоятельно обратились за медпомощью, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 103 заболевших ранее контактировали с зараженными, 7 человек прибыли из-за рубежа. За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5 289 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50