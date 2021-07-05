Ответственный за Керчь: Зачем Евгения Кабанова назначили руководить восстановлением города

Пожалуй главный талант премьера- его организаторские способности.

Столетний потоп

Крым почти оправился от едва ли не библейского масштаба потопов 17 и 18 июня. Тогда небесные хляби разверзлись вначале над Керчью, а затем и над Южным берегом Крыма: за сутки в регионах выпала почти двухмесячная норма осадков. Такого не помнят даже старожилы, и неудивительно: что-то подобное в последний раз происходило аж в 1910 году. В итоге местные реки вышли из берегов и затопили улицы городов, дома, социальные объекты, больницы, попутно испортив тысячи автомобилей. К сожалению, стихия унесла жизнь одного человека…

В Ялте вода из-за горной местности достаточно быстро сошла, а к расчистке жемчужины Крыма в разгар курортного сезона были брошены все силы, что весьма логично. В Керчи же обстоятельства сложились немного иначе. В городе-герое стихия тогда подтопила почти 300 домов, всю центральную часть города, больницу и еще несколько важнейших объектов. Наверное, все видели кадры с уровнем воды по шею в центре Керчи, затопленными по крышу авто и плывущим ларьком… Катастрофа. Да что говорить: в регионе режим ЧС был введен не просто так. Усложнял ситуацию тот факт, что Керчь, в отличие от Ялты, расположена в долине, поэтому вода сходила несколько дней. А чем дольше стоит вода, тем больше ущерба она наносит.

Керчь 17 июня. Фото: Юрий Иванов

Люди есть, но таланта не хватает

Ну а дальше задача для властей куда сложнее - как можно быстрее расчистить город от тонн грязи, ила, мусора и упавших деревьев. Для ее решения в Керчь направились тысячи волонтеров - люди в Крыму всегда были неравнодушны к бедам братьев. На месте работали и сотрудники ЖКХ, и МЧСники, и даже армия. Человеческих ресурсов было более чем достаточно, поэтому глава Крыма Сергей Аксенов поручил в течение недели разобраться с последствиями паводка в городе. Кроме того, одновременно нужно было организовать работу по возмещению ущерба гражданам.

И вот на слове «организовать», видимо, местные власти и забуксовали… Люди вроде бы есть, энтузиазм есть, какое-то количество техники есть, но нет главного: четко выстроенного плана работы, а значит, и результата. А если нужен результат, глава Крыма всегда знает, к кому обратиться.

Работа по профилю

Еще 26 июня глава республики выразился весьма доступно и лаконично.

- В связи с недостаточными темпами очистки города-героя Керчи от мусора, в частности центрального рынка и других площадей, для координации работ было решено направить заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова для решения возникших проблем, - распорядился Сергей Аксенов.

Более того, вице-премьера пришлось отзывать из отпуска. Впрочем, о каком отпуске речь, когда действительно нужна помощь - отказаться он просто не имел права.

Надо сказать, что кандидатура Евгения Кабанова выбрана отнюдь не случайно: разгребать последствия катастрофы и направлять работу в нужное русло при обилии ресурсов - его профиль.

Именно Кабанов еще в конце 2018 году был назначен вице-премьером, курирующим строительство и Федеральную целевую программу. Пришел он в патовый для программы момент: два его предшественника арестованы за взяточничество, а освоение ФЦП в 2017 году едва перевалило за 80%. Федеральный центр и Сергей Аксенов были в ярости. Ситуация ведь парадоксальная: деньги выделяются колоссальные, ресурсы есть, задача поставлена, а результат плачевный. Тихо и без пафоса, но действовал эффективно на новом посту. По итогам 2019 года ФЦП была исполнена уже на 96%, а контракты с недобросовестными подрядчиками разорвали и перезаключили с новыми исполнителями. Так что грамотно организовать работу с избытком ресурсов в условиях ЧП (а есть ли иное слово, как можно охарактеризовать инфраструктуру Крыма после украинского периода) - хлеб Евгения Кабанова, не иначе.

Лидер, преобразующий хаос в четкий алгоритм действий, - именно то, что нужно сейчас Керчи.

Ночное заседание штаба в Керчи с Евгением Кабановым.

Спасительный субботник

И работа закипела - днем и ночью. И это не фигура речи: первый штаб по ликвидации последствий ЧС с Евгением Кабановым прошел уже в ночь на 27 июня. На улицах города-героя внезапно появились десятки единиц техники, а волонтеры и коммунальщики с понятным планом стали действовать в разы эффективнее.

Не осталась в стороне и правящая партия. После прибытия в Керчь вице-премьера «Единая Россия» немедленно организовала 29 июня очередной всекрымский субботник в городе. Да, да, субботник - еще месяц назад некоторые политсилы потешались над ним, игнорировали, называя пиаром. Где ж теперь их громкий хохот?.. Оказалось, субботник - очень действенный инструмент в таких чрезвычайных ситуациях, и правящая партия отточила его до совершенства. Воистину в прошлый раз субботник был «лакмусовым»…

Люди со всех уголков полуострова, естественно, откликнулись. Два дня - 29 и 30 июня - Керчь восстанавливали свыше 1600 добровольцев - депутатов, чиновников и волонтеров. Админресурс в нужных руках - вещь чрезвычайно полезная, что ни говори. Не будем забывать и о масштабной гуманитарной помощи жителям Керчи - ее собирали всем миром.

Очередной субботник, инициированный "Единой Россией".

Конкретные достижения

А где результат, спрашивается? Результат всегда не в громких, высокопарных словах, а в конкретных цифрах.

- Многие улицы уже практически вернулись в первоначальный вид. За весь период было очищено 628,8 км автомобильных дорог, вывезено 45010 м/куб мусора, откачано 107640 м/куб воды. По итогам работы комиссионных групп по материальной оценке составлено 613 актов. В качестве компенсаций пострадавшим выплачено более 80 млн руб.

Сегодня в работе приняли участие 1808 человек и 82 единицы техники, - отчитывается Евгений Кабанов о проделанной работе по состоянию на 30 июня.

Кстати, именно в этот день на свое место поставили тот самый «плавающий киоск» - вышло очень символично.

- Нет сомнений, что такими темпами Керчь будет полностью восстановлена в ближайшие дни, - добавил вице-премьер.

Тот самый ларек.

Странное чувство, но на сей раз почему-то этому веришь. Хотя, наверное, тут важно не «чему» верить, а «кому». У Евгения Кабанова нет права на ошибку, особенно в этом тяжелом году. Мы все знаем, что у избирателя от любви до ненависти - лишь один шаг. И вице-премьер это прекрасно осознает.

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