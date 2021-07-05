Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 июля: плюс 337 заболевших за сутки

Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 49979 положительных на Covid-19 Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2127 человек, на стационарном находятся - 2457.

Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 49979 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано - 44100.

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Данные Минздрава РК

За последние сутки в Крыму зафиксировали 337 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 293 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4663 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 17 человек, выздоровевших за весь период – 44 100 человек, - добавил Аксенов.

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