Клиенты крупнейшего крымского банка теперь могут купить в ипотеку нежилые помещения

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Покупка жилья в ипотеку в Крыму пользуется спросом, количество новых покупателей недвижимости растет ежедневно. Крупнейший крымский банк РНКБ запустил новый кредитный продукт с июля 2021 года - теперь физлица могут купить в ипотеку и нежилые помещения. Это апартаменты, машино-места, офисные и торговые помещения, а также помещения свободного назначения. Приобрести можно как строящиеся, так и готовые объекты.

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ИПОТЕКУ

Как сообщили в РНКБ, кредитование проходит на стандартных условиях. То есть клиенты могут приобрести нежилые помещения в рамках действующих ипотечных программ на покупку жилья, кроме льготных государственных программ - Господдержка 2021, Военная ипотека, Семейная ипотека, Сельская ипотека. Доступна недвижимость и на первичном, и на вторичном рынках.

- Помимо приобретения в ипотеку коммерческой недвижимости, мы прогнозируем значительный спрос клиентов на покупку машиномест вместе с жильем в новостройках, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Эта возможность позволит решить проблему поиска места для парковки автомобиля возле дома.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ

Подать заявку можно дистанционно – для этого не нужно приходить в офис банка. Достаточно зайти на официальный сайт финучреждения или открыть мобильное приложение «РНКБ24/7», затем необходимо найти вкладку «Кредиты» и подать заявку. По данным банка, более 90% клиентов в Крыму получают решение по ипотечной заявке в РНКБ в течение часа. Кроме того, большинство ипотечных кредитов на покупку жилья регистрируется в электронном виде.

КСТАТИ

В Крыму, как и по всей России, продолжает действовать льготная ипотечная программа «Господдержка 2020» со ставкой 6,5% годовых. С момента ее запуска (весна 2020 года) ДО КОНЦА июня РНКБ выдал более 3700 льготных кредитов на сумму 10 миллиардов рублей.

Заемщики, которые пользуются условиями госпрограммы (более 75% от общего числа выдач ипотеки на жилье в новостройках), чаще всего покупают однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Симферополе, Севастополе и на Южном берегу Крыма. В банке также отметили, что средняя сумма кредита по программе «Господдержка 2020» составляет 2,9 миллиона рублей.

Напомним, что с августа прошлого года клиенты, которые оформили льготный кредит под 6,5% годовых, могут скидку в 1% к ставке, если покупают объекты в жилых комплексах, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ. Также можно получить до минус 2% годовых к ставке на два года от застройщика.