После потопа в Крыму приостановлен сбор урожая зерна

Это вторая волна сильных подтоплений, которая накрывает Крым этим летом. Фото: Архив "КП"

Уборочная кампания зерновых культур в Крыму приостановлена из-за сильных дождей, спровоцировавших новые подтопления в регионе, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

Напомним, что 4 июля на полуостров обрушились очередные мощные ливни, повлекшие разрушительные последствия. Больше всего пострадал Бахчисарайский район, где подтопило около 40 гектаров сельхозугодий. Также нанесен ущерб сельским поселениям Соколиное, Голубинка и Куйбышево.

- Информация по пострадавшим сельхозучасткам уточняется, - сообщил Рюмшин.

По данным вице-премьера, в Красногвардейском, Раздольненском и Первомайском районах выпало от 25 до 80 миллиметров осадков. В Бахчисарайском районе вода с подтопленных территорий постепенно ушла, поэтому уже приступили к подсчету нанесенного стихией ущерба.

Если обнаружат территории, где посевы погибли, поля признают зоной ЧС. В свою очередь минсельхоз Крыма направит соответствующие документы об убытках в федеральное ведомство. После их подтверждения назовут итоговую сумму ущерба и его возмещения.

Ранее Андрей Рюмшин сообщал, что из-за обильных осадков и наводнений Крым в этом году подвергся настоящему нашествию комаров. Насекомые настолько досаждают местным жителям, что было принято решение начать масштабную обработку. Сейчас эту процедуру закончили в Родниковском и Укромновском сельских поселениях, повторную обработку провели в Нижнегорском поселке и селе Митрофановка.

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