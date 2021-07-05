Спасатели 4 часа эвакуировали застрявших в горном Крыму туристов

Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы и леса Крыма, пока в регионе царит непогода. Фото: ГУ МЧС по РК.

В пещерном городе Эски-Кермен в Крыму 4 июля застряли 18 туристов, которых спасатели эвакуировали четыре часа, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Уточняется, что к пострадавшим отправились сотрудники «КРЫМ-СПАСа». Учитывая опасности, которые могли возникнуть из-за непогоды, в ведомстве объявили сбор личного состава дополнительных смен. На эвакуацию ушло четыре часа. При помощи спецтехники спасателям удалось вытащить семь застрявших автомобилей, в которых находились 18 человек. Среди них были как взрослые, так и дети в возрасте 10, 12 и 14 лет.

Вчера непогода хозяйничала на полуострове целый день: под воду полностью ушли некоторые улицы в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка. Особенно пострадали села Соколиное, Куйбышево и Голубинка. Подтопило также и Ялту, которая с начала лета в этом году тонет уже третий раз. Власти были готовы к встрече со стихий, заблаговременно мобилизировали все силы МЧС. Специалисты трудились по всему городу с самого утра, разгребая завалы на улицах и откачивая воду.

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