Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 июля: плюс 334 заболевших за сутки

С наступлением тепла количество заболевших в регионе значительно выросло. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2 215 человек. В стационарах лечатся 2 569 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

По данным ведомства, с начала пандемии в республике выявили 50 313 человек с коронавирусом, выздоровели после ковида 44 248 пациентов (148 – за последние сутки). 1 552 человек с начала пандемии, к сожалению, скончались (8 – за последние сутки).

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Данные Минздрава Крыма.

В Крыму за 5 июля зарегистрировали 334 случая коронавируса. 303 человека из общего количества инфицированных обратились за медпомощью сами, 30 ранее контактировали с зараженными, один человек привез инфекцию из-за рубежа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 039 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 6 июля сделали прививку от коронавируса 91 547 человек. Второй этап вакцинации прошли 67 673 жителя региона, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

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