Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 июля: плюс 334 заболевших за сутки

С наступлением тепла количество заболевших в регионе значительно выросло.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2 215 человек. В стационарах лечатся 2 569 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
По данным ведомства, с начала пандемии в республике выявили 50 313 человек с коронавирусом, выздоровели после ковида 44 248 пациентов (148 – за последние сутки). 1 552 человек с начала пандемии, к сожалению, скончались (8 – за последние сутки).
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
Данные Минздрава Крыма.
В Крыму за 5 июля зарегистрировали 334 случая коронавируса. 303 человека из общего количества инфицированных обратились за медпомощью сами, 30 ранее контактировали с зараженными, один человек привез инфекцию из-за рубежа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 039 человек.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
На утро 6 июля сделали прививку от коронавируса 91 547 человек. Второй этап вакцинации прошли 67 673 жителя региона, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
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