Кронавирус в Крыму, последние новости на 7 июля: Выявлено еще 335 случае заболевания

Заболеваемость коронавиурсом вышла на пиковый уровень первой волны Фото: архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 2 тысячи 662 человек. Еще 2 тысячи 266 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 50 тысяч 648 случаев COVID-19. Справились с болезнью 44 тысячи 429 человек. Умерли 1 тысяча 559 пациентов.

Данные Минздрава РК по забоелемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки подтверждено 335 новых случаев коронавируса. В том числе 259 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

Госпитализированы 196 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 167 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 181 пациент. Умерли 7.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 5423 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 117 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 77 пациентов, умерли 5.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 17 тысяч 446 человек. Выздоровели 15 тысяч 165 человек, 764 умерли. Под наблюдением находится 477 контактировавших с заболевшими.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50