Попытка взять на слабо: В Крыму оценили намерение британцев еще раз нарушить границы РФ в Черном море

Британский эсминец. Фото: ru.wikipedia.org

Заявление МИДа Великобритании о том, что корабли ВМС страны продолжат приближаться к берегам Крыма, - это попытка взять на слабо российских военных. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что военные корабли продолжат заходить в «территориальные воды Украины», имея ввиду приближение к Крыму.

- Это классический прием повышения ставок. Не так давно из уст российского президента прозвучала оценка ситуации с британским «Дефендером», а также возможные действия в таких случаях, вплоть до потопления нарушителя наших границ, - отмечает Владимир Джаралла. - То, что после подобного заявления англичане допустили повторение подобных актов означает, что они действуют строго по спортивному принципу. Мол, давайте попробуем и посмотрим, на что вы решитесь. Другими словами, это попытка взять на слабо.

Также политолог отметил, что британцы хотят сохранить свое лицо, поскольку даже внутри одной страны на высшем уровне были разногласия по поводу инцидента в Черном море.

- Тот же министр иностранных дел выступал против подобной провокации, а министр обороны - «за». Сейчас они, видимо, согласовали свои позиции. Дело в том, что произошла так называемая утечка документов, которые подтвердили, что сама акция во многом была непродуманной. Более того, это очень сильно ударило по позициям самого премьер-министра Бориса Джонсона. Теперь, когда их выставили дураками на весь мир, они выступают с решительными заявлениями, - добавил Владимир Джаралла.

Напомним, британский эсминец «Дефендер» в конце июня вошел в российские территориальные воды, приблизившись к крымскому мысу Фиолент. Российские пограничники открыли предупредительную стрельбу, самолет Су-24 выпустил четыре авиабомбы в сторону корабля-нарушителя, только тогда эсминец изменил курс. В Минобороны Великобритании прокомментировали инцидент и сообщили, что «Дефендер» не находился в российских территориальных водах. Также в ведомстве заявили, что предупредительной стрельбы не было. Журналист BBC, который находился на борту британского корабля, отметил, что члены экипажа намеренно совершили провокацию. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что таким образом Запад выразил неуважение к выбору крымчан.

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