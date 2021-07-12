Быстрый ответ, когда времени нет

Наиболее точными (согласно исследованиям, 96%) являются экспресс- тесты корейского производителя SD Biosensor. Их на российский рынок поставляет компания «Уайт продакт».

Летний сезон в Крыму в самом разгаре. Для многих жителей страны отпуск на побережье - заслуженная награда за неудобства, связанные с коронавирусом. Потому на полуостров большинство людей едут не только на выходные. Но за последнюю неделю у туристов стали чаще выявлять COVID-19. По данным оперштаба Крыма, число зараженных гостей полуострова выросло в три раза.

- Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе в 2,3 раза, - сообщила на оперштабе по предупреждению распространения коронавируса главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - В Красногвардейском районе число новых случаев выросло в 2 раза, в Феодосии и Судаке - в 2,6 раза.

Из-за этого в Крыму ввели жесткие антиковидные ограничения. Кафе и рестораны, ночные клубы и караоке-бары прекращают свою работу до 1 сентября. Кроме того, закрылись фудкорты.

Главное - вовремя

Чтобы избежать локдауна в республике, врачи не устают напоминать о том, что при появлении симптомов COVID-19 не стоит заниматься самолечением. Важно, выявить опасную инфекцию как можно быстрее. В этом плане медикам помогают тесты. Правда, из-за того, что новых случаев заражения стало больше, в муниципальных медучреждениях их просто не успевают делать.

Но людям с недомоганием не стоит терять время в очередях. Теперь есть возможность заказать в интернете экспресс-тесты на COVID-19. Они позволяют без применения специального медицинского оборудования выявить антиген вируса. Причем обнаружить его можно на самой ранней стадии заболевания - еще до того, как появляются первые коронавирусные «звоночки».

Стоит сказать, что в разгар летнего сезона это отличное подспорье. Ведь все больше говорят о необходимости внедрения контроля прибывающих в отели Крыма туристов. Так, недавно депутат Госдумы Алексей Воевода считает, что обязательное экспресс-тестирование при заселении поможет обезопасить не только отдыхающих, но и персонал. По его мнению, оперативная диагностика туристов на коронавирус должна быть при заезде, а также не реже раза в неделю.

Доверие только проверенным тестам

Но все же важно не только своевременно узнать о заболевании, но и сделать это правильно. Поэтому Минздрав России рекомендует использовать только тест-системы, которые зарегистрированы в Государственном реестре медицинских изделий. Наиболее точными (согласно исследованиям, 96%) являются экспресс- тесты корейского производителя SD Biosensor. Их на российский рынок поставляет компания «Уайт продакт». Они прошли клинические испытания в крупных больницах, в том числе НИИ скорой помощи им Н. В. Склифосовского, где получили высокие оценки медицинского персонала.

Высокоточная диагностика, считают эксперты, гарантия успеха борьбы с коронавирусом. В этом плане южнокорейские экспресс-тесты на антиген вируса стали настоящим помощником и в нынешней непростой ситуации.

- На основе образцов мазков из носоглотки человека такой тест определяет вирус с первого дня болезни практически безошибочно и не дает ложноположительных значений, - объясняют эксперты.

В отличии от стандартного ПЦР, которое занимает от 1 до 3 дней в разгар инфекционного процесса, результат человек получает буквально за 15-30 минут.

Так что такая экспресс-диагностика дает возможность оперативно определить носителей вируса и таким образом самоизолироваться, не распространяя инфекцию далее.

Тест-системы SD Biosensor распознают все штаммы коронавируса, включая британскую, южно-африканскую, японскую и бразильскую мутации. Приобрести их жители и гости Крыма могут, заказав в интернет-магазине ковидтест.рф и на ведущих маркетплейсах страны. Так что благодаря тому что, что такие экспресс-системы стали доступнее, диагностика вируса стала еще мобильнее.

Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.