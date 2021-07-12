Евпаторийцы недовольны ростом цен и очередями в банках

В течение одного дня в Евпатории прошло сразу несколько встреч партийцев с местными жителями, ветеранами, предпринимателями, властями города.

Жителей Евпатории больше всего заботит непрекращающийся рост цен на продукты, затянувшийся на несколько лет ремонт набережной Терешковой, ямы на дорогах и недостаток в городе банкоматов и банковских отделений, что приводит к постоянным очередям. Именно эти проблемы в качестве приоритетных горожане обозначили в рамках прошедшего в Евпатории «Дня справедливости», организованного партией «Справедливая Россия – За Правду».

В течение одного дня в Евпатории прошло сразу несколько встреч партийцев с местными жителями, ветеранами, предпринимателями, властями города. Как и всегда в «Дни справедливости», на территории целый день работали юристы Центра защиты прав граждан, которые бесплатно консультировали евпаторийцев по вопросам справедливого размера пенсий, уменьшения расходов на услуги ЖКХ и так далее. Личный прием вели депутат Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков и секретарь Бюро Совета КРО «Справедливая Россия – За правду» Виктория Билан.

Некоторые проблемы города были решены оперативно уже в ходе самих встреч

На встрече с ветеранами и пенсионерами одним из основных вопросов стал постоянный рост цен на продукты и на лекарства. Прозвучало даже предложение открыть в Евпатории горячую линию, на которую горожане могли бы сообщать о случаях резкого повышения цен.

Круглый стол с участием евпаторийских предпринимателей показал, что едва ли не основной проблемой бизнеса в городе на сегодня является недостаток банкоматов и банковских отделений. Из-за чего горожане и многочисленные туристы вынуждены терять время и испытывать свои нервы в длинных очередях. В ответ на эти жалобы Анатолий Аксаков пообещал поднять этот вопрос в разговоре с руководством банка РНКБ – напомним, что Аксаков, помимо того, что возглавляет думский комитет по финансовому рынку, является также председателем совета ассоциации банков России.

Анатолий Аксаков и Виктория Билан на встрече с главой Евпатории Олесей Харитоненко.

Вопросы и жалобы жителей, касающиеся непосредственно городского хозяйства, Анатолий Аксаков и Виктория Билан в тот же день передали руководству города – главе Евпатории Олесе Харитоненко и главе городской администрации Роману Тихончуку. Какие-то из них были решены в оперативном режиме: так уже в ходе встречи Роман Тихончук отреагировал на жалобу о нехватке автобусов на одном из городских маршрутов и поручил подчиненным проработать вопрос. Относительно набережной Терешковой он заверил, что уже в августе техника может зайти на набережную и возобновить реставрационные работы. Сдадут объект, как ожидается в следующем году.

Республиканское отделение "Справедливой России-За правду" будет следить за исполнением озвученных проблем.

Как отметила по итогам встречи Виктория Билан, разговор получился максимально откровенным и руководству города были переданы все жалобы и пожелания горожан, которые поступили в «Справедливую Россию – За Правду».

- В этом и есть суть проекта «День справедливости» – люди обозначают нам проблемы, не решаемые годами, и мы вместе с властями ищем пути решения. Руководство Евпатории нас заверило, что по всем поступившим сигналам будет проведена работа, например, техника на набережную Терешковой зайдет уже в августе. Значит, власть людей услышала. Будем контролировать, следить, чтобы все обещанное было выполнено в срок, – отметила Виктория Билан.

Те проблемы жителей Евпатории и местных предпринимателей, которые требуют решения на региональном уровне, были переданы Анатолием Аксаковым лично главе Республики Крым Сергею Аксенову.

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