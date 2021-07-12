В Ялте остаются закрытыми для купания 17 пляжей

Все остальные пляжи могут открывать по соответствующему документу Фото: Александра Тимощенко

После наводнения в Большой Ялте остаются закрытыми 17 пляжей, сообщила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, еще столько же закрыты в Кореизе.

- На сегодняшний день у нас остаются закрытыми восемь пляжей в центральной части Ялты и девять пляжей в Кореизе. Все остальные пляжи могут открывать по соответствующему документу, - добавила Пеньковская.

Все соответствующие решения об открытии пляжей будут приниматься только на основании проб воды.

Также глава администрации Ялты сообщила, что жители Ялты уже могут употреблять воду из-под крана в пищу, так как вода в централизованном водоснабжении хорошего качества.

Напомним, с 6 июля в Большой Ялте открылись десять пляжей для купания. На тот момент чистота морской воды была полностью подтверждена на 36 пляжных территориях из 86.

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