В Керчи, несмотря на потоп, завершили первый этап дорожного ремонта

В Керчи ремонт 10 дорог завершили досрочно. Фото: РСК

Крымский филиал «Региональной строительной компании» («РСК») завершил ремонт на 10 объектах улично-дорожной сети Керчи. До конца июля будут сданы еще 4 городские магистрали и межквартальные проезды.

К комиссионной приемке предъявлено 10 объектов из 14, которые вошли в первый этап ремонта на 2021 год по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Заасфальтированы площадки для стоянки транспорта. Фото: РСК

- 10 практически выполнены, получили некоторые замечания, которые в течение 5-7 дней будут устранены, - рассказал КП-Крым руководитель проекта филиала «РСК» Сергей Миленин. - 2 улицы закончим в течение 5 дней и еще 2 - в течение ближайших двух недель.

Несмотря на режим ЧС и подтопление ряда улиц Керчи, строителям удалось закончить работы вовремя. Помимо снятия старого и укладки нового асфальтобетонного покрытия, подрядчик занимается восстановлением тротуаров, обустройством пешеходных дорожек и площадок для остановок общественного транспорта, нанесением дорожной разметки.

Проезд к медицинскому колледжу ушел под воду после потопа в Керчи 17 июня. Фото: РСК

- Дорогу, ведущую к медицинскому колледжу им Г. Петровой, несмотря на потоп, мы отремонтировали в срок. Пришлось снимать весь щебень, который пропитался водой и илом, менять на сухой, и на прошлой деле улицу заасфальтировали, - подчеркнул Миленин.

Наиболее значимым для города стал ремонт автомобильной дороги в направлении к городскому пляжу в поселке Аршинцево. Летом сюда отправляются сотни машин, ходит муниципальный транспорт, и неудовлетворительное состояние дорожного полотна вызывало нарекания со стороны водителей и пассажиров.

Одно из главных направлени - городской пляж Керчи. Фото: РСК

- Там три улицы - Орджоникидзе, Танкистов и Аршинцевская коса, - уточнил Миленин. - Мы также отремонтировали площадку на конечной остановке для отстоя автобусов и автомобильную стоянку. Буквально на днях будем наносить разметку на дорожное полотно.

Общая протяженность отремонтированных улиц на первом этапе составила 12,5 км, сумма контрактов - 370 миллионов рублей. С начала июля «РСК» приступила к ремонту объектов второго этапа, окончательный перечень которых еще не определен.

Пешеходные дорожки вошли в контракт дорожного ремонта. Фото: РСК

- Сейчас администрация Керчи составляет список улиц, которые попали в зону подтопления и нуждаются в ремонте. Поэтому на втором этапе будет около 12 дорог, из них 5 уже в работе, - заключил Миленин.

Очередность ремонта и перечень объектов определяет администрация Керчи. Затем он утверждается республиканским Министерством транспорта и согласовывается со Службой автомобильных дорог. Только после этого на дороги выходит строительная техника.

Напомним, в этом году в городе-герое предстоит отремонтировать более 20 км дорожного полотна. До 1 сентября планировалось привести в нормативное состояние 14 городских магистралей и межквартальных проездов на ул. Фестивальной, ул. Студенческой, ул. Всесоюзной, на дороге, ведущей к медицинскому колледжу им Г. Петровой, ул. Макарова и т. д.

Распоряжением главы Крыма «РСК» определена единственным подрядчиком по

госконтракту на ремонт улично-дорожной сети Керчи. Всего с «РСК» заключено 11 контрактов на ремонт улично-дорожной сети, проектированию и строительству дорог. В частности, подрядчику предстоит выполнить проект ремонта дороги Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри и проект реконструкции шоссе Героев Сталинграда с подъездом к железнодорожной станции «Керчь-Южная».

Также «РСК» возводит подъездную дорогу к жилому комплексу в 4 микрорайоне по ул. 60 лет СССР в Алуште. Многоэтажный массив и подъезд к нему будут удерживать три подпорные стены высотой до 7 метров и 55 буронабивных свай.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Для прокладки 695 метров транспортной магистрали строителям нужно укрепить склон, иначе дорога вместе с домами может съехать в соседний овраг.

Срок сдачи объекта по паспорту 31 декабря, но строители готовы запустить дорогу несколько раньше, с учетом начала сезона дождей и активным заселением жильцов в уже готовые квартиры.

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