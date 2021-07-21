Рваная юбка и яркий макияж: Наталья Поклонская ушла в отпуск

Наталья Поклонская решила изменить образ по случаю отпуска. Фото: Архив КП.

Наталья Поклонская примерила на себя образ отпускницы. В своем Instagram депутат Госдумы написала, что ушла в отпуск, и опубликовала фото в легком летнем стиле - рваной джинсовой юбке, красном облегающем топе и в босоножках на высоком каблуке. Завершает образ яркий макияж и помада в тон.

- Оказывается, со вчерашнего дня отпуск! Тогда можно и одеться по-отпускному! - написала Поклонская.

Мнения поклонников экс-прокурора Крыма по поводу нового наряда разделились. Фото: Наталья Поколонская/Instagram

В ответ на новый образ Поклонская получила многочисленные комментарии подписчиков – от положительных до неодобрительных. Одни считают, что «юбочку не мешало бы зашить», другие называют наряд «по-настоящему отпускным», третьи полагают, что образ серьезно устарел.

Наталья Поклонская – бывший прокурор Республики Крым, депутат Государственной думы РФ. В марте этого года Поклонская заявила о намерении участвовать в выборах в Госдуму восьмого созыва и подала документы для участия в праймериз «Единой России», но в мае сняла свою кандидатуру. Поклонская заявила о планах перейти на другую работу, но интригу о том, что это будет за должность, держит до сих пор. При этом на днях экс-прокурор Крыма опровергла информацию о своем возможном назначении новым главой Минприроды Крыма.

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