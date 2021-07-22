Полезный лайфхак: Как выбрать бытовую швейную машинку

Даже самая простая швейная машинка Джаноме имеет не меньше 10 программ, а у некоторых моделей их количество достигает сотни.

Иметь швейную машинку дома очень удобно даже для тех, кто не увлекается шитьем. Если же вы уверены, что действительно красивую и эксклюзивную вещь вам никто не сошьет лучше, чем вы сами, то швейная машинка от spool.com.ua в вашем доме не просто желательна, а обязательна. Сегодня нет недостатка в разнообразных моделях – многие производители предлагают машинки со множеством функций. Как же сориентироваться во всем этом великолепии?

Основные разновидности

Швейные машины подразделяются на промышленные и бытовые. Первые выполняют какую-либо одну операцию и они вас не интересуют, если вы не намерены открывать частное предприятие. Машинки бытовые многофункциональные и все их многообразие можно разделить на три типа:

-электромеханические

-электронные

-компьютеризированные

Электромеханические машинки не рассчитаны на большую нагрузку, но для применения в быту подходят прекрасно. Как правило, количество функций в них невелико, но встречаются и продвинутые модели, у которых число программ достигает нескольких десятков. Электромеханические машинки довольно разнообразны – бывают и самые простые бюджетные модели, и достаточно дорогие, с большим количеством опций.

Электронные машинки с управлением автоматизированным – это техника более высокого класса, ими пользуются не только любители, но и профессионалы. Разнообразные опции позволяют выполнять множество операций, настраивая параметры шитья. Но следует учесть, что ремонт такой техники достаточно сложен, обходится он дороже, чем обслуживание электромеханической машинки.

У компьютеризированных машинок наличие микропроцессора и ОС позволяет полностью приспособить процесс шитья под потребности мастера. Число опций может достигать нескольких сотен, можно загрузить в машину нечто творческое – например, схему вышивки. Но это достаточно дорогая техника профессионального уровня, стоит подумать, есть ли смысл тратить деньги на опции, которыми вы, быть может, никогда не воспользуетесь.

Функции

Современные модели предполагают большое количество функций, на некоторые нужно обратить особое внимание:

- Количество стежков у бытовых машинок обычно варьируется от 10 до 30, большее число характерно для профессиональных моделей.

- Регулировка стежка позволяет задать его параметры при работе с разными видами тканей.

- Двойная игла обеспечивает на плотных тканях более прочную строчку.

- Функция оверлока необходима, если вы не собираетесь приобретать оверлок отдельно.

Есть дополнительные функции, наличие которых необязательно, но они повышают удобство: нитевдеватель, подсветка области шитья, обрезатель нити, платформа для работы с рукавами и штанами.

Производитель

Компаний, которые производят швейные машинки, существует немало – как имеющих солидную историю, так и молодых. Например, стоит обратить внимание на компанию Janome – это первая фирма, которая стала выпускать компьютеризированные швейные машинки и сейчас остается лидером на этом поприще. Технику от этого производителя ценят по многим причинам:

- Даже самая простая швейная машинка Дженоме имеет не меньше 10 программ, а у некоторых моделей их количество достигает сотни.

- Металлические детали гарантируют, что машинка прослужит долго.

- Работать можно с любыми видами тканей, включая трикотаж и вязаное полотно.

И для опытных швей, и для начинающих любителей шитья подобная машинка станет прекрасным выбором.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50