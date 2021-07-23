Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 июля: 386 новых зараженных

В Крыму за истекшие сутки выявили 386 новых больных. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

Сейчас в Крыму амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 3 466 человек, на стационаре с кивидом и пневмонией находятся 3 209 человек. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

С начала пандемии на полуострове выявлено 56 751 положительных на Covid-19, с выздоровлением за этот же период выписано 48 520 человек, за истекшие сутки – 425. Скончалось с начала пандемии в регионе 1 684 человека, за истекшие сутки – 7.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За последние 24 часа на территории Республики Крым выявили 386 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Из них 296 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 87 – ранее контактировали с инфицированными. Еще 3 случая завезли из-за рубежа. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 392 человека.

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За последние сутки в городе-герое выявили 149 новых случаев заболевания коронавирусом. С выздоровлением за последние 24 часа выписано 196 человек, еще 4 пациента скончались в возрасте от 75 до 90 лет. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

С начала пандемии в городе выявлено 19 468 человек зараженных ковидом. За тот же период выздоровели 17 134 человека, еще 816, к сожалению, умерли. Еще 558 человек ранее контактировали с заболевшими, диагноз у них еще не подтвержден.

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