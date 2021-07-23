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Общество23 июля 2021 13:35

Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 июля: 386 новых зараженных

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 23 июля
Елизавета КВАЧКОВА
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В Крыму за истекшие сутки выявили 386 новых больных. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

В Крыму за истекшие сутки выявили 386 новых больных. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

Сейчас в Крыму амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 3 466 человек, на стационаре с кивидом и пневмонией находятся 3 209 человек. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

С начала пандемии на полуострове выявлено 56 751 положительных на Covid-19, с выздоровлением за этот же период выписано 48 520 человек, за истекшие сутки – 425. Скончалось с начала пандемии в регионе 1 684 человека, за истекшие сутки – 7.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

Данные Министерства здравоохранения Крыма

За последние 24 часа на территории Республики Крым выявили 386 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Из них 296 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 87 – ранее контактировали с инфицированными. Еще 3 случая завезли из-за рубежа. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 392 человека.

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За последние сутки в городе-герое выявили 149 новых случаев заболевания коронавирусом. С выздоровлением за последние 24 часа выписано 196 человек, еще 4 пациента скончались в возрасте от 75 до 90 лет. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

С начала пандемии в городе выявлено 19 468 человек зараженных ковидом. За тот же период выздоровели 17 134 человека, еще 816, к сожалению, умерли. Еще 558 человек ранее контактировали с заболевшими, диагноз у них еще не подтвержден.

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