Погода на выходные 24 и 25 июля 2021 в Симферополе: Когда придет долгожданная прохлада

24 и 25 июля в крымской столице пройдут без осадков Фото: Архив "КП"

Целую неделю в Крыму стояла аномально жаркая погода. Днем термометр показывал 40 градусов жары, а ночью опускался до 28. Крымчане уже начали раскупать все вентиляторы в магазинах полуострова, но к концу июля погода все же сдала свои обороты. По прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, ближайшие дни в Крыму будут относительно прохладными. «Комсомолка» публикует прогноз погоды на выходные 24 и 25 июля 2021 в Симферополе.

- 24 и 25 июля в крымской столице без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 5 - 10 м/с, - отмечают синоптики Гидрометцентра.

Ночью температура воздуха опустится до 17-19 градусов, а днем поднимется до 26-28.

На выходных на полуострове будет наиболее подходящая погода для того, чтобы поехать на море, ведь температура морской воды идеально подойдет для купания, а переменная облачность позволит получить равномерный загар.

В Ялте, Черноморском, Севастополе и Феодосии морская вода прогрелась до 25-26 градусов, в Азовском море и Керченском проливе - 27-28. Самая низкая температура воды на этих выходных отмечается в Алуште - всего 20 градусов.

Напомним, на прошлой неделе жители полуострова жаловались на сильно жаркую погоду. Температура нем доходила до 36, а иногда и до 38 градусов.

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