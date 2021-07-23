На набережную Керчи вернулся памятник Пушкину, но не один и меньше прежнего

На набережной Керчи появился памятник Александру Пушкину неизвестного автора Фото: Юлия МАРКИНА

На месте памятника Александру Пушкину на набережной Керчи появилась скульптурная композиция неизвестного автора. На постаменте, где раньше стояла фигура великого русского поэта, теперь возвышается гипсовая миниатюра в виде Пушкина с подругой. Дама, облаченная в длинное платье, награждает автора «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы» поцелуем.

Комизма ситуации придает размер скульптуры - высота миниатюры не больше 30 сантиметров, и она скорее напоминает композицию со свадебного торта.

В городе пытаются выяснить, кто так нелепо пошутил с памятником великому поэту Фото: Юлия МАРКИНА

Кто автор скульптурной миниатюры - неизвестно. Информацией об этом не владеют ни в городском управлении культуры, ни в Восточно-крымском историко-культурном музее-заповеднике. Однако не прочь отыскать «шутника». Общественность расценила установку миниатюры на месте памятника поэту именно как нелепую шутку.

Реконструкцией памятника, который простоял здесь с 1999 года и тоже не отличался большими размерами (рост Пушкина, смотрящего вдаль, всего около метра) занимается керченский скульптор Виктор Будин. Вернуть на место обновленную фигуру поэта он планирует в сентябре ко Дню города. Если к тому моменту территория вокруг постамента будет благоустроена.

Новый Пушкин в два раза меньше прежнего, который стоял на набережной с 1999 года Фото: Юлия МАРКИНА

Памятник Александру Пушкину на набережной Керчи демонтировали в конце мая. С монумента осыпалась штукатурка и облупилась краска. Но денег на реставрационные работы власти долгое время не находили.

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