Погода на выходные 24 и 25 июля 2021 в Ялте: Летняя прохлада и теплое море

24 июля температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 18 Фото: Михаил ПАТЛИС

По сравнению с прошлой неделей, на ближайших выходных в Ялте будет комфортная температура. По прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, 40-градусную жару в курортной столице пока можно не ожидать. «Комсомолка» публикует прогноз погоды на выходные 24 и 25 июля 2021 в Ялте.

С конца июня погода в Ялте удивляла своей непредсказуемостью. Сначала курортный город заливало дождями, да так, что смывало жилые дома и трассы. На смену ливням пришла аномальная жара, которая доходила до 40 градусов, но на этой неделе, по прогнозам синоптиков, будет комфортная температура, а местами даже прохладная.

- В эти дни ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, - отмечают в Гидрометцентре.

24 июля температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 18. В эти дни осадков не ожидается.

Температура морской воды на побережье Ялты в ближайшие дни достигнет 26 градусов, а вот в Алуште вода прогреется только до 20 градусов.

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