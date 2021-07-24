Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 июля: Еще 396 случаев заражения

По состоянию на 24 июля в Крыму зарегистрировано еще 396 случаев коронавируса. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Коронавирусом в Крыму заболели еще 396 человек. Данные по состоянию на утро 24 июля опубликовало Министерство здравоохранения республики. По информации ведомства, стационарное лечение от COVID-19 и пневмонии сейчас проходят 3135 человек, амбулаторно лечатся 3586 человек.

Как написал на своей странице в социальной сети глава Крыма Сергей Аксенов один из случаев, зарегистрированных за сутки - завозной из-за рубежа.

Кроме того за сутки от коронавируса скончались еще 9 человек. Таким образом, количество умерших в результате осложнений COVID-19 за все время пандемии в Крыму составило 1693 человека.

Всего с начала пандемии на полуострове зарегистрировано 57 147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Минздрав сообщил, что за сутки от COVID-19 скончались 9 человек. Фото: Минздрав Крыма

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