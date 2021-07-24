Кот Мостик и античные коты: Символ «стройки века» нашел коллег в Херсонесе

Кот Мостик - знаменитость со времен строительства Крымского моста. Фото: Архив КП.

Кот Мостик, который стал символом строительства Крымского моста, отправился в Херсонес. На территории этого исторического заповедника под открытым небом живут коллеги Мостика - коты, охраняющие античный город, сообщают РИА «Новости».

Коты на территории Херсонеса жили и работали всегда, говорят сотрудники музея. Привезенные из Греции в годы основания полиса – в пятом веке до нашей эры, они охраняли запасы горожан от нашествия крыс и мышей. И пользовались почетом и уважением херсонеситов. До сих пор на территории Херсонеса практически невозможно встретить мышей.

По словам сотрудников музея-заповедника, археологи нередко находили изображения котов на предметах утвари и в скульптуре. Зачастую эти рисунки и статуэтки были символическими оберегами: котов изображали как спутников греческих божеств. Кроме того, при раскопках археологи находили во дворах древнего Херсонеса отпечатки кошачьих лапок.

Современные коты тоже в большом количестве живут на территории музея. За ними ухаживают сотрудники, лечат, холят и кормят. У котов есть ветеринарные книжки, и даже своя группа в одной из соцсетей, где они делятся музейными новостями.

Кот Мостик стал известен широкой общественности во время строительства Крымского моста. Он приблудился на стройку и стал любимцем строителей. От его имени даже велась группа в социальной сети. Изображение кота Мостика стало одним из туристических брендов, его можно увидеть на кружках и различных крымских сувенирах. По окончании «стройки века» Мостик переехал в редакцию информационного агентства и периодически дает знать о себе в разного рода публикациях.

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