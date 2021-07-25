Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 июля: 394 новых зараженных

Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 57541 положительных на Covid-19 Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение по коронавирусу проходят 3815 человек, а стационарное с диагнозом covid и пневмония - 3214.

Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 57541 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано - 48964.

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Данные Минздрава РК

За последние сутки в Крыму зарегистрировали еще 394 новых случая коронавирусной инфекции.

- Из общего количества заболевших 298 выявлены при обращении за медицинской помощью, 95 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - отметил Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6485 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 82 человека, выздоровевших за весь период - 48 964 человека.

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