Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 июля: 389 новых зараженных

Всего с начала пандемии на полуострове было выявлено 57930 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

На территории Крыма, по данным регионального Минздрава, с подтвержденным диагнозом коронавируса амбулаторное лечение проходят 4062 человек, стационарное (covid и пневмония) - 3222.

Всего с начала пандемии на полуострове было выявлено 57930 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано - 48999.

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Данные Минздрава РК

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 389 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 328 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3642 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 35 человек, выздоровевших за весь период – 48 999 человек, - добавил он.

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Информация уточняется.

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