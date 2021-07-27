Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 июля: плюс 371 новый случай инфицирования

В Крыму за сутки зарегистрирован 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 4 030 человек, на стационаре находятся 3 308 человек. С начала пандемии на полуострове выявлено 58 301 положительных на Covid-19, за этот же период 49 417 человек выписаны с выздоровлением (418 – за последние сутки). Такие данные приводит Минздрав Крыма.

Также с начала пандемии в регионе скончались 1 714 человек, 8 – за истекшие сутки.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За прошедшие сутки на территории Крымского полуострова зарегистрирован 371 новый случай коронавирусной инфекции. Из них 326 инфицированных самостоятельно обратились за медпомощью, 45 человек ранее контактировали с заболевшими. Такие данные приводит глава Крыма Сергей Аксенов.

За сутки всеми лаборатории в регионе, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 731 человек.

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На 27 июля в городе-герое выявили 175 новых случаев заболевания COVID-19, еще 217 человек выписаны с выздоровлением, 4 человека скончались в возрасте от 62 до 84 лет. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Всего с начала пандемии в городе заболели новой коронавирусной инфекцией 20 132 человека, за этот же период выздоровел 17 601 человек, еще 830, к сожалению, умерли. Сейчас под наблюдением находятся 597 человек, которые ранее контактировали с инфицированными (диагноз COVID-19 у них не подтвержден).

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