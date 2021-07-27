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Общество27 июля 2021 11:33

Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 июля: плюс 371 новый случай инфицирования

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 27 июля
Елизавета КВАЧКОВА
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В Крыму за сутки зарегистрирован 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией

В Крыму за сутки зарегистрирован 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 4 030 человек, на стационаре находятся 3 308 человек. С начала пандемии на полуострове выявлено 58 301 положительных на Covid-19, за этот же период 49 417 человек выписаны с выздоровлением (418 – за последние сутки). Такие данные приводит Минздрав Крыма.

Также с начала пандемии в регионе скончались 1 714 человек, 8 – за истекшие сутки.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

Данные Министерства здравоохранения Крыма

За прошедшие сутки на территории Крымского полуострова зарегистрирован 371 новый случай коронавирусной инфекции. Из них 326 инфицированных самостоятельно обратились за медпомощью, 45 человек ранее контактировали с заболевшими. Такие данные приводит глава Крыма Сергей Аксенов.

За сутки всеми лаборатории в регионе, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 731 человек.

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На 27 июля в городе-герое выявили 175 новых случаев заболевания COVID-19, еще 217 человек выписаны с выздоровлением, 4 человека скончались в возрасте от 62 до 84 лет. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Всего с начала пандемии в городе заболели новой коронавирусной инфекцией 20 132 человека, за этот же период выздоровел 17 601 человек, еще 830, к сожалению, умерли. Сейчас под наблюдением находятся 597 человек, которые ранее контактировали с инфицированными (диагноз COVID-19 у них не подтвержден).

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