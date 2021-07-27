В Крыму оценили идею сделки с Турцией по вопросу принадлежности полуострова

Турция до сих пор не признала российский статус Крыма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководство России вряд ли когда-нибудь пойдет на сделку с Турцией по вопросу признания российского статуса Крыма. Такое мнение КП-Крым выразил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал озвучил свое видение «крымского вопроса». В интервью «Ленте.ру» ученый заявил, что Турция хочет от России признания Северного Кипра. И только тогда турецкие власти перестанут считать Крым частью Украины. Унал обосновал свою точку зрения тем, что России не выгодно, чтобы объединенный Кипр стал членом НАТО, а потому РФ может пойти на такие условия.

- Конечно, мы - демократическая страна, поэтому воспринимаем каждую точку зрения любого человека, не противимся этому. Каждый имеет право на любую позицию, но вопрос с Крымом закрыт. Это сказал президент, так как полуостров - часть Российской Федерации, - отмечает Фикс. - Признание Кипра, вероятно, нас сегодня не интересует. Руководство РФ выстраивает политику, исходя из интересов России. Думаю, такое возможно, только если это будет выгодно Российской Федерации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал заявление турецкого ученого. Он сообщил, что российские регионы и Крым, в том числе, не будут являться темой для сделок. Кроме того, Песков добавил, что профессор вряд ли может представлять официальное мнение Анкары по этому вопросу.

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