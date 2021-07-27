Поисковики ищут ветерана, чью медаль обнаружили в Аджимушкайских каменоломнях

В Аджимушкайских каменоломнях поисковики обнаружили медаль "За боевые заслуги". Фото: Владимир Симонов/Вконтакте

В одной из выработок Аджимушкайских каменоломен в Керчи поисковая экспедиция нашла медаль «За боевые заслуги». Награда была потеряна советским солдатом Петром Петровичем Ларюком, 1925 года рождения.

Как сообщил на странице военно-археологической экспедиции председатель Совета регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Крыму Владимир Симонов, поисковикам удалось выяснить, что владелец медали родом из села Степное, Ставропольского края. В годы войны был разведчиком - наблюдателем 260-го минометного полка 29-й отдельной минометной бригады РГК Северо-Кавказского фронта. Его однополчане оставили немало надписей на стенах в разных частях каменоломен зимой 1943-1944 гг.

- Находка интересна сама по себе, хотя награда явно утеряна, а ее владелец благополучно прошел всю войну, пусть даже без своей первой медали, - рассказал Владимир Симонов.

Поисковики рассчитывают разыскать родственников ветерана. Фото: Владимир Симонов/Вконтакте

Согласно архивным записям, медалью «За боевые заслуги» Петр Ларюк был награжден за подвиг, совершенный в июле 1943 года.

- В бою за высоту 114,1 16 июля 1943 года своевременно обнаружил четыре миномета противника, ведущих огонь по нашей пехоте и задерживающих ее продвижение вперед. Огнем батареи минометы были подавлены, что обеспечило поддерживаемой пехоте выполнение поставленной задачи, - говорится в архивной сводке.

Это седьмая награда, найденная в Аджимушкайских каменоломнях за годы работы поисковых экспедиций. До этого, по словам Владимира Симонова, в разное время были найдены три ордена и три медали, причем все - не на останках.

Поисковики рассчитывают разыскать родственников ветерана или его самого, если он жив.

Петр Ларюк был награжден за подвиг, совершенный в июле 1943 года. Фото: Владимир Симонов/Вконтакте

Традиционная военно-археологическая экспедиция «Аджимушкай» будет проходить в Керчи до 2 августа. Организаторы экспедиции: исполнительная дирекция ООД «Поисковое движение России» и КРОО «Восточно-Крымский центр военно-исторических исследований» при участии Министерства обороны РФ.

Это юбилейный – 50-й – поисковый сезон. С момента проведения первой экспедиции в каменоломнях летом 1972 года поисковые работы в Аджимушкае проводились ежегодно. А в последнее время, благодаря государственной поддержке, стали более многочисленными. Каждое лето в Аджимушкае собираются поисковики из почти полутора десятков регионов России.

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