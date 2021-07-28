«Спасем реки Крыма»: Партия «Новые люди» готовит комплексный план по очистке рек

Активисты также провели в Гагаринском парке открытое заседание экспертного клуба «Крым без окраин».

Активисты партии «Новые люди» провели акцию «Спасем реки Крыма». Ее главная цель – обратить внимание властей на загрязнение и обмеление рек. Волонтёры партии выявили в Симферополе наиболее замусоренные участки реки Салгир. Для этого они проплыли на лодках по реке. После этого активисты провели в Гагаринском парке открытое заседание экспертного клуба «Крым без окраин».

В без того неглубокие реки Крыма попадает пластик, другой бытовой мусор, ветки деревьев. Со временем река мелеет, русло начинает зарастать тростником и кустарниками, заболачиваться. А во время сильных дождей река выходит из берегов и подтапливает дома.

- Одна из причин потопов, которые происходят на полуострове, кроме погодных аномалий – это загрязненные русла рек. Мы помним, что было недавно в Керчи, Ялте и Бахчисарайском районе. Наша исследовательская группа уже изучила состояние рек в Керчи и Ялте. Сегодня мы это делаем в Симферополе, - рассказала Анна Трофименко, руководитель Крымского регионального отделения партии «Новые люди».

В КАЖДОМ ДЕЛЕ НУЖНЫ ЭКСПЕРТЫ

Главную реку Симферополя в этом году очищают от мусора, камней и намывов грунта, которые образуются после обильных осадков. Для этого используют погрузчики с ковшами. Уже очищено порядка 9 тысяч квадратных метров русла, работы продолжаются.

Однако активисты партии «Новые люди» уверены, что этого недостаточно, а городские власти уделяют внимание лишь «туристическим» зонам, таким как Гагаринский парк.

- Очистка рек производится только там, где это видно: где ходят туристы и чиновники, где гуляет много людей. На других участках ситуация плачевная. Местные жители жалуются, что, например, река Салгир в районе улиц Ракетной, Судакской во время сильных дождей выходит из берегов, подтапливает дома и огороды, - рассказал Денис Калиниченко, руководитель отделения партии «Новые люди» по Центральному району Симферополя.

В других районах Крыма ситуация еще сложнее. Так, например, река Таракташ (Суук-Су) в Судаке заросла деревьями, кустарником и тростником. На некоторых отрезках она практически пропадает. Русло заилено, что мешает пропуску воды. Напомним, это самая протяженная река Южного берега Крыма, которая впадает в море около мыса Алчак. Ее длина составляет 22 километра.

В этом году планируется расчистить порядка трех километров реки на территории Судака и села Дачное. На эти цели, согласно сайту Госзакупок, выделяется более 40 млн рублей.

- Я общалась с жителями Судака, которые после подтопления в 2017 году до сих пор не могут добиться очистки реки Таракташ. Парадоксально – деньги выделены, а подрядчика нет, потому что никто не стал участвовать в тендере. А все из-за того, что власти работали без привлечения экспертов, которые бы помогли составить правильную проектно-сметную документацию и определить адекватную цену, - считает журналист и общественный деятель Оксана Лобода.

Гидротехнические сооружения находятся на балансе муниципалитетов, а сами реки – в федеральном ведении. В этом, по мнению Оксаны, еще одна сложность. Непонятно, кто должен финансировать расчистку рек да и у местных властей часто недостаточно полномочий.

В районе Феодосии в декабре прошлого года начали расчищать реку Отуз и Кизилташский ручей. Летом реки пересыхают из-за жары, а во время паводков их течению мешают заросли кустарников и поваленные деревья. Из-за ила, камней и глины глубина Отуза уменьшилась с 1,8 м до 0,5 м.

Волонтёры партии выявили в Симферополе наиболее замусоренные участки реки Салгир. Для этого они проплыли на лодках по реке.

Работы по расчистке рек на полуострове проводятся, но их качество не всегда соответствует требованиям. Так, в прошлом году прокуратура Крыма возбудила уголовное дело противподрядчика, очищавшего Салгир. Эти работы привели к гибели планктона в реке. Сумму ущерба оценили в 460 тысяч рублей.

- Несомненно, региональные власти проводят очистку рек, но без участия экологов, гидрогеологов. Нужно выстраивать взаимодействие государственных структур и экспертов в этой сфере, чтобы работа была качественная и без последствий, - уверена Оксана Лобода.

КАРТА ОЧИСТКИ РЕК

В Гагаринском парке Новые люди организовали выездное заседание клуба «Крым без окраин». В рамках клуба активисты партии вместе с экспертами в разных отраслях, урбанистами, бизнесменами и общественниками выявляют основные болевые точки полуострова и ищут пути решения проблем.

На заседании волонтеры рассказали о результатах своей работы по обследованию рек. Члены клуба совместно с экспертами разработали план действий. Первым шагом станет обращение в администрацию Симферополя с просьбой разрешить очистить русло реки Салгир на улице Судакской.

- Мы обязательно привлечем специалистов–экологов, чтобы во время работ не нарушить баланс экосистемы, - отметила Оксана Лобода.

Расчистить участок русла Новые люди хотят своими силами. Если понадобится техника, они планируют привлечь местных предпринимателей.

- Потом мы сформируем рабочие группы, которые в связке с «Крыммелиоводхозом» начнут расчистку загрязненных рек. Может, это будет не так масштабно, насколько это необходимо полуострову, но главное – это действовать, по кирпичику выстраивая благоустройство нашего родного края и делая его действительно «Крымом без окраин», - рассказал координатор клуба Юрий Моховой.

Новые люди также планируют создать карту рек полуострова с указанием мест, нуждающихся в очистке. Своим примером активисты хотят показать, что важен вклад каждого жителя в общее дело.

- Мы разработаем дорожную карту, которая поможет волонтерам, активистам, местным жителям очистить наш родной край, наши реки и их притоки. Это будет план действий со всеми точками Крыма, которые нуждаются в очистке. Также там будет информация о том, как правильно расчищать реки, куда обращаться и т.д. По этому плану сможет работать любой неравнодушный крымчанин, - рассказал эксперт клуба, директор благотворительного фонда «Крым Наследие» Мнацакан Мелконян.

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