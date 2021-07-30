Сотрудница Росгвардии Крыма завоевала второе «золото» на Олимпиаде в Токио

Виталина Бацарашкина – олимпийский чемпион! Фото: министерство спорта Омской области

Спортсменка Виталина Бацарашкина из Симферополя взяла второе «золото» на Олимпийских играх в Токио. Она обошла соперниц из Китая и Кореи в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.

Виталина в финале одолела кореянку Мин Чон Ким. Спортсменки выбили по 38 очков после 10 серий, а в дополнительной перестрелке Бацарашкина попала в четыре мишени, а ее соперница – в одну.

Отметим, что это уже не первое «золото», которое числится на счету крымской спортсменки. Впервые Виталина одержала победу 25 июля на Олимпийских играх в стрельбе из пистолета с 10 метров. А 27 июля девушка взяла «серебро».

Виталина Бацарашкина родилась в Омске, но в юности переехала в Крым, а сейчас трудится в управлении Южного округа Росгвардии старшим инструктором спортивной базы в Симферополе. Службу спортсменка проходит в звании прапорщика.

Коллеги из Росгвардии желают Виталине дальнейших успехов и верят, что девушка завоюет еще не одну медаль для России.

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