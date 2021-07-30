Крым вошел в ТОП-5 регионов России по числу принятых туристов

Крым пользуется большим спросом у туристов, несмотря на ковидные ограничения и непогоду, потрепавшую полуостров
Фото: Елизавета КВАЧКОВА
Крым вошел в пятерку лидеров среди регионов России по числу принятых туристов в первом полугодии. Такие данные Ростуризма приводит Ассоциация туроператоров РФ.
На первом месте по турпотоку - Москва, второе место занимает Краснодарский край, третье - Московская область, на втором - Санкт- Петербург. Пятерку лидеров замыкает Крымский полуостров.
Напомним, что отдыхающих не смущает введение ограничений на работу увеселительных заведений, ночных клубов, дискотек в отдельных регионах. Только за июнь этого года Крым посетили больше миллиона туристов, что на 43% больше, чем за тот же период 2019 года.
Наибольшей популярностью у туристов пользуются Евпатория, Ялта, Феодосия и Алушта – эти города лидируют в топ-10 бронирований по Крыму.
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