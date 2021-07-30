Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июля 2021 13:54

В Крыму под колесами Audi погиб чиновник из Сак

Заместителя председателя местного горсовета Каширина сбили около пешеходного перехода
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники Госавтоинспеции проводят проверку по факту аварии

Сотрудники Госавтоинспеции проводят проверку по факту аварии

Фото: Архив "КП"

Заместитель председателя Сакского горсовета Михаил Каширин скончался утром 30 июля из-за того, что его сбила машина.

По данным пресс-службы МВД по Крыму, ДТП произошло в 8.40 в городе Саки.

- Водитель автомобиля Audi A6, двигаясь в направлении Симферополя, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход-мужчина смертельно травмирован, - уточнили в ведомстве.

Михаилу Каширину было 64 года. Фото: Александр Овдиенко/Facebook

Михаилу Каширину было 64 года. Фото: Александр Овдиенко/Facebook

Сотрудники Госавтоинспеции проводят проверку аварии, при которой погиб чиновник.

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко выразил соболезнования родным и близким погибшего Михаила Каширина.

- С глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели заместителя председателя Сакского городского совета Каширина Михаила Михайловича. От имени сотрудников администрации города Саки выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям по случаю невосполнимой утраты, - написал градоначальник на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Михаилу Каширину было 64 года. Он был заместителем председателя Сакского городского совета с 2014 года. До этого Каширин занимал руководящие должности на агропромышленных предприятиях Крыма. Кроме того, избирался депутатом Сакского городского совета в четырех созывах с 2005 года. Женат, имеет двух сыновей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Севастополе произошло смертельное ДТП: Пять человек погибло

В аварию попало шесть автомобилей (подробнее)

После ДТП на «Тавриде» в Крыму прокуратура проверит перевозчика

По данным ведомства, в салоне микроавтобуса находились 18 пассажиров (подробнее)

ЧПКАРТИНА ДНЯ