В Крыму под колесами Audi погиб чиновник из Сак

Сотрудники Госавтоинспеции проводят проверку по факту аварии Фото: Архив "КП"

Заместитель председателя Сакского горсовета Михаил Каширин скончался утром 30 июля из-за того, что его сбила машина.

По данным пресс-службы МВД по Крыму, ДТП произошло в 8.40 в городе Саки.

- Водитель автомобиля Audi A6, двигаясь в направлении Симферополя, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход-мужчина смертельно травмирован, - уточнили в ведомстве.

Михаилу Каширину было 64 года. Фото: Александр Овдиенко/Facebook

Сотрудники Госавтоинспеции проводят проверку аварии, при которой погиб чиновник.

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко выразил соболезнования родным и близким погибшего Михаила Каширина.

- С глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели заместителя председателя Сакского городского совета Каширина Михаила Михайловича. От имени сотрудников администрации города Саки выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям по случаю невосполнимой утраты, - написал градоначальник на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Михаилу Каширину было 64 года. Он был заместителем председателя Сакского городского совета с 2014 года. До этого Каширин занимал руководящие должности на агропромышленных предприятиях Крыма. Кроме того, избирался депутатом Сакского городского совета в четырех созывах с 2005 года. Женат, имеет двух сыновей.

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