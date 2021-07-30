«Золотая Балка» открывает современный высокотехнологичный комплекс первичного виноделия

Фото: Агрофирма "Золотая Балка"

Винодельня «Золотая Балка» представляет новый современный Комплекс первичного рождения вина - начальный этап переработки винограда, где передовые производственные технологии и авторская архитектура вступают в увлекательный диалог с окружающей средой.

Высокотехнологичный комплекс имеет яркий архитектурный облик и выстроен вокруг многовековых реликтовых платанов, по проекту известного архитектурного бюро «Цимайло, Ляшенко и партнёры». Для того чтобы объединить комплекс с этим природным чудом, создан просторный сквер с живыми деревьями и зонами отдыха для туристов. Площадь зеленого парка вокруг винодельни увеличилась в 2 раза, и теперь парковая зона винодельни занимает 4 га. Инвестиции в комплекс составляют порядка 320 млн рублей.

Уникальная черта комплекса в том, что все процессы по отбору и отжиму ягод происходят в полностью открытом пространстве. Теперь гости могут наблюдать не только за тем, как растет виноград и как создается вино, но и увидеть самый первый этап рождения вина - обработку свежих ягод. Виноград после сбора обрабатывается на свежем воздухе, в привычных для него условиях Балаклавского терруара. Таким образом, энергозатраты сведены к минимуму, а производственные процессы организованы по самым актуальным мировым экологическим стандартам. При этом предусмотрена цифровизация и автоматизация всех этапов производства.

Комплекс оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием от ведущих европейских компаний. Для каждой категории вина подобрано специальное оборудование, тем самым усовершенствуются способы управления качеством вина. Новые технологии выводят на новый уровень и объемы производства, позволяя перерабатывать до 500 тонн винограда в день. После полной реконструкции винодельни планируется выйти на цифру переработки 15 тыс. тонн винограда за сезон.

Территория комплекса рассчитана на 122 емкостей из нержавеющей стали для хранения, купажирования и винификации вина, а также на 16 мобильных микроемкостей для инновационной лаборатории вина. Задача лаборатории - изучение влияния терруара на разные сорта винограда и создание самых качественных премиальных вин.

Новый туристический маршрут дает возможность продемонстрировать гостям винодельни «Золотая Балка» полный «путь вина»: от виноградников до бутылки, от лозы до бокала.