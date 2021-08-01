Крымский боксер Глеб Бакши вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Крымский боксер Олег Бакши вышел в полуфинал Олимпиады в Токио. Фото: Архив КП

Воспитанник симферопольской школы бокса Глеб Бакши одержал вторую победу на Олимпиаде в Токио. В четвертьфинальном поединке в весовой категории до 75 килограммов Бакши победил боксера с Гаити Даррелла Вальсента.

25 –летний крымчанин одержал победу единогласным решением судей. В полуфинале 5 августа ему предстоит сразиться с бразильцем Эбертом Соузой.

После сегодняшней победы Глеб Бакши заявил, что хочет привезти в Крым первую золотую медаль.

29 июля в своем первом поединке на Олимпиаде симферополец победил американца Троя Айли.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

На Чемпионате мира 2019 года Глеб Бакши завоевал золотую медаль.

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