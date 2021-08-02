Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 августа: Плюс 373 заболевших

С начала пандемии в Крыму выявили 60 577 человек с коронавирусом Фото: архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 4645 человек, в стационарах с ковидом и пневмнией лечатся 3281 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в Крыму выявили 60 577 человек с коронавирусом, выписано с выздоровлением - 50 917.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК

За 1 августа в Крыму зарегистрировали 373 случая коронавируса. Из общего числа заболевших 290 человек самостоятельно обратились за медпомощью, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 81 человек ранее контактировал с заболевшими, два случая завезли из-за рубежа. Лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4067 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 2 августа зарегистрировали 166 новых заболевших коронавирусом, 92 человека выписали после выздоровления. Скончались за сутки пять пациентов в возрасте от 74 до 86 лет, сообщили в пресс-службе правительства города.

По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 21 126 человек.