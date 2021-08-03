Следственный комитет проверяет информацию об избиении ребенка-инвалида в Севастополе

Следком проверит обстановку в семье, где проживает ребенок-инвалид. Фото: скрин из видео/Злой Крымчанин/Вконтакте

Главное следственное управление СК РФ по Крыму организовало проверку информации из соцсетей, где появилось видео, на котором женщина во время прогулки применяет силу в отношении девочки-подростка в инвалидном кресле. Инцидент, снятый очевидцами, произошел на улице Репина в Севастополе.

- В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям данной гражданки, в целом проверена обстановка в семье, где проживает ребенок-инвалид, оказание ему помощи и содействия со стороны социальных и контролирующих служб, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Автор видео отметила, что женщина, в грубой форме обращавшаяся с ребенком-инвалидом, на ее замечания не отреагировала. А причиной применения силы, по словам очевидца, вероятно, стало то, что девочка «не могла удержать ноги на подножке, они у нее падали и тормозили коляску».

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