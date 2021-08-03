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Общество3 августа 2021 12:00

Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 августа: Плюс 368 заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 3 августа
Елизавета КВАЧКОВА
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За истекшие сутки в Крыму выявили 368 новых заболевших

За истекшие сутки в Крыму выявили 368 новых заболевших

Фото: Архив "КП"

В Крыму на сегодняшний день амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 4 812 человек, на стационаре с ковидом и пневмонией находятся 3 295 человек. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

Всего с начала пандемии в Республике Крым выявлено 60 945 инфицированных коронавирусом. С выздоровлением за этот же период выписаны 51 107 человек, 190 – за последние сутки. Кроме того, с начала пандемии в регионе 1 793 человека скончались, за истекшие сутки – 14.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

Данные Министерства здравоохранения Крыма

За истекшие сутки на территории Республики Крым выявили 368 новых заболевших ковидом. Из них самостоятельно за медпомощью обратились 339 человек, еще 29 пациентов ранее контактировали с инфицированными, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

За последние 24 часа всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 287 человек.

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По состоянию на 3 августа в городе-герое зафиксирован 171 новый случай заболевания COVID-19. За последние сутки выписаны с выздоровлением 168 человек. Еще 7 пациентов в возрасте от 32 до 94 лет, к сожалению, скончались.

Всего с начала пандемии в городе заболели коронавирусом 21 297 человек. За этот же период выздоровели 18 502 человека, 869 умерли.

Кроме того, сегодня под наблюдением врачей находятся 709 пациентов, которые контактировали с заболевшими, диагноз COVID-19 у них пока не подтвержден.

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