Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 августа: Плюс 368 заболевших

За истекшие сутки в Крыму выявили 368 новых заболевших Фото: Архив "КП"

В Крыму на сегодняшний день амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 4 812 человек, на стационаре с ковидом и пневмонией находятся 3 295 человек. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

Всего с начала пандемии в Республике Крым выявлено 60 945 инфицированных коронавирусом. С выздоровлением за этот же период выписаны 51 107 человек, 190 – за последние сутки. Кроме того, с начала пандемии в регионе 1 793 человека скончались, за истекшие сутки – 14.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За истекшие сутки на территории Республики Крым выявили 368 новых заболевших ковидом. Из них самостоятельно за медпомощью обратились 339 человек, еще 29 пациентов ранее контактировали с инфицированными, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

За последние 24 часа всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 287 человек.

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По состоянию на 3 августа в городе-герое зафиксирован 171 новый случай заболевания COVID-19. За последние сутки выписаны с выздоровлением 168 человек. Еще 7 пациентов в возрасте от 32 до 94 лет, к сожалению, скончались.

Всего с начала пандемии в городе заболели коронавирусом 21 297 человек. За этот же период выздоровели 18 502 человека, 869 умерли.

Кроме того, сегодня под наблюдением врачей находятся 709 пациентов, которые контактировали с заболевшими, диагноз COVID-19 у них пока не подтвержден.

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