Устроившая школьникам пьяный выпускной учительница из Ленинского района погибла в ДТП

На трассе Челядиново-Заветное автомобиль врезался в остановку. Фото: МВД по РК/Вконтакте

Полиция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло накануне вечером на автодороге Челядиново-Заветное. По данным МВД, водитель автомобиля «Peugeot 308», двигаясь со стороны села Заветное в направлении Керчи, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части вправо по ходу движения, а затем врезался в автобусную остановку.

- В результате ДТП водитель смертельно травмирован. На месте аварии работал наряд ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, - сообщают силовики.

По информации из телеграмм-каналов, погибший водитель - учительница школы села Заветное Ленинского района, которую в середине июля уволили за организацию вечеринки с алкоголем по случаю выпускного. Праздник увенчала драка девятиклассников, по итогам которой родители пострадавшего школьника написали заявление в полицию.

О формате выпускного стало известно и администрации Ленинского района. Двух учительниц, Екатерину Лукьянову и Людмилу Дьякову, вызвали объясняться в Министерство образования, после чего обе написали заявления на увольнение.

По данным КП-Крым, погибшая - 29 летняя Екатерина Лукьянова.

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