Торговый дом «АВРОРА-КРЫМ»: Крупнейший дистрибьютор товаров для животных на полуострове

Также «Аврора» активно работает с питомниками, клубами, ветеринарными клиниками.

Крымчане в последние годы все более ответственно подходят к питанию, уходу и развитию своих домашних питомцев. Жители полуострова чаще приходят в зоомагазины за здоровым, питательным кормом для маленьких пушистиков, безопасными и интересными игрушками для четвероногих друзей, натуральным наполнителем для туалета, мягкими поводками, просторными клетками для попугаев и грызунов и так далее.

Хорошие хозяева понимают: от качества питания и ухода за питомцем зависит здоровье и красота обожаемой кошечки, щенка, хомячка или кролика.

Именно поэтому в Севастополе и городах Крыма появляется все больше специализированных магазинов.

ТД «АВРОРА-КРЫМ» является дистрибьютером зоо- и ветеренарных товаров в Крыму и Севастополе. В нашем арсенале сеть магазинов Cash&Carry товаров для животных, сеть розничных зоомагазинов, интернет-магазин и классическая дистрибуция.

Компания была основана в 1998 году, своей деятельностью покрывает всю территорию полуострова и за время работы зарекомендовала себя надежным партнером как среди производителей, так и среди оптовых и розничных покупателей.

Имея собственную розничную сеть зоомагазинов, мы точно знаем, что нужно каждому клиенту и всегда подскажем, как сделать из обычного торгового объекта прибыльный и перспективный Зоомагазин с большой буквы.

Также «Аврора» активно работает с питомниками, клубами, ветеринарными клиниками. Мы постоянно принимаем участие в спонсорстве крымских выставок для собак и кошек. Наши сотрудники на выставках информируют всех участников о кормах, новинках, специфики кормления, дают полную консультацию по всем представляемым нами товарам.

Торговый дом «Аврора» на сегодняшний день имеет два оптово-розничных зоомагазина Cash&Carry – в Севастополе и Ялте. Планируется открыть такой магагазин и в Симферополе. Кроме того, у «Авроры» есть 8 розничных точек в крупных городах полуострова.

Зоомагазин "Аврора Cash&Carry" ориентирован на питомники и индивидуальных предпринимателей, которые могут закупать у нас товары для животных по доступным ценам для собственных магазинов. У нас самый широкий ассортимент товаров для абсолютно всех домашних животных – здесь можно оптом закупить и корма лучших производителей, и всевозможную атрибутику. А самое главное – формат магазинов Cash&Carry позволяет предпринимателям непосредственно ознакомиться с качеством товара и получить всеобъемлющую консультацию, а не просто выбирать по каталогу. И в то же время к нам могут приходить и простые покупатели, которые хотят подобрать правильный рацион или игрушки для своего любимца.

Кроме того, «Аврора» готова помогать индивидуальным предпринимателям. Специалисты компании бесплатно обучают и тестируют персонал зоомагазинов в Крыму, которые сотрудничают с торговым домом. Это беспрецедентная услуга, которую не оказывает больше ни одна сеть зоомагазинов на Крымском полуострове!

Компания «Аврора» ценит свою безупречную репутацию, поэтому всегда и при любых обстоятельствах выполняет свои обязательства перед партнерами.

Несмотря на кризис, мы продолжаем расти на рынке зоотоваров в Крыму. Секрет прост: мы сотрудничаем только с лучшими поставщиками, сами тщательно проверяем качество товаров перед продажей и всегда поставляем товар клиенту – причем в самый короткий срок. Ну и самое главное – это, конечно, команда профессионалов торгового дома «Аврора», которые предоставят максимально подробную и компетентную информацию по каждой единице товара. Наши сотрудники болеют душой за свое дело!

ПЯТЬ ПЛЮСОВ ТОРГОВОГО ДОМА «АВРОРА»

1. Широкий ассортимент товаров разных ценовых категорий

2. Собственная система управления персоналом и эффективная структура построения бизнеса, гарантирующая рост продаж

3. Собственный автопарк, насчитывающий 13 машин

4. Большие складские площади

5. Профессиональный и ответственный подход к договоренностям

Контакты:

Сайт: aurora-crimea.ru

Главный офис

Адрес: Симферополь, ул. Героев Сталинграда 10

Тел: +7 (978) 148-99-16

Севастополь

Адрес: Камышовое шоссе 5/5,склады ТМТ

Тел: +79782781625

Ялта

Адрес: ЮБШ 42,Е, склад 6/2

+7 978 918-54-91

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