В Крыму открылась новая страховая компания от крупнейшего банка республики

Фото: Александр Глуз

Крупнейший крымский банк РНКБ открыл собственную страховую компанию ООО СК «Константа». Филиалы компании начали работать в Крыму и в Севастополе в августе 2021 года.

КАКИЕ УСЛУГИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

В ООО СК «Константа» есть страховые продукты для заемщикиов, которые взяли ипотечный или потребительский кредит, а также для физических и юридических лиц, которым требуется защита имущества. Также можно оформить страховку от несчастных случаев и болезней, застраховать банковские карты, средства железнодорожного транспорта, наземный транспорт, сельскохозяйственные культуры.

Кроме того, в будущем планируется ввести корпоративные программы защиты имущественных и финансовых интересов бизнеса, комплексные решения по защите сотрудников. Подробнее ознакомиться с информацией о компании можно на официальном сайте.

ОФИЦИАЛЬНО

- Мы рассчитываем занять порядка 60% рынка страховых услуг в Крыму в перспективе трех-пяти лет, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – В первую очередь компания будет заниматься банковским страхованием, а в будущем планируем оказывать полный спектр страховых услуг, в том числе добровольное медицинское страхование. В целом, наша основная задача – это повышение качества и доступности страховых услуг для жителей Крыма.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СТРАХОВКА?

Не всегда государство может выплатить компенсацию, когда вы попадаете в непредвиденную ситуацию. Например, временно потеряли доход, получили инвалидность, или серьезно заболели. Если наступает страховой случай, компания выплачивает вам определенную сумму. Конечно, для этого нужно предъявить страховой фирме определенные документы и доказать, что наступил именно тот страховой случай.

СПРАВКА «КП»

ООО СК «Константа» является членом Всероссийского союза страховщиков (свидетельство №249 от 05.03.2021г.).