Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 августа: плюс 375 заболевших

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5842 человека. Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 4963 человека. В стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 3137 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

С начала пандемии в республике выявили 61 681 человека с коронавирусом, выписали 51795 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 4 августа зарегистрировали 375 случаев коронавируса. 273 заболевших самостоятельно обратились за медицинской помощью, сообщил глава РК Сергей Аксенов. 99 человек ранее контактировали с зараженными, три пациента завезли инфекцию из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5842 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 5 августа зарегистрировали 181 случай коронавируса, 189 человек выздоровели за сутки, скончались семь пациентов в возрасте от 65 лет до 91 года.

С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 21 653 человека. На данный момент вылечились 18 836 человек, 882 умерли.

725 севастопольцев находятся под наблюдением, они раньше контактировали с заболевшими.

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