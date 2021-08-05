Сенатор РФ от Крыма оценил призыв Запада отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии

Член Совета Федерации Сергей Цеков. Фото СФ

Россия никогда не будет отзывать признание Южной Осетии и Абхазии, так как эти республики имеют право на самоопределение. Такое мнение КП-Крым выразил сенатор Сергей Цеков.

Ранее ряд стран Запада выступили с требованием решительных действий от России и вывода с территории республик своих вооруженных сил. По мнению оппонентов, РФ нарушает территориальную целостность Грузии.

- Южная Осетия и Абхазия реализовали право на самоопределение. Для нас это главное. Народ, проживающий на этих территориях, высказался в пользу создания независимых государств. Грузия, как известно, организовала агрессию против Осетии в 2008 году. И это явилось причиной того, что Россия в кратчайшие сроки признала Южную Осетию как государство. Мы никогда не откажемся от своего решения, так как оно обоснованно и с точки зрения истории, и тех событий, которые происходили после распада Советского Союза, - заявил сенатор от Крыма.

Цеков напомнил, что Южная Осетия и Абхазия были автономными образованиями в составе Грузии, и после распада Советского Союза должны были самостоятельно определить свой статус, что они и сделали.

- Тема признания Южной Осетии и Абхазии для России закрыта. Мы никогда не откажемся от этого. А Запад мог бы отказаться от признания Косово, где даже не было референдума, - заключил политик.

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