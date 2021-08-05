Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика5 августа 2021 17:16

Сенатор РФ от Крыма оценил призыв Запада отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии

По мнению Сергея Цекова, республики имеют право на самоопределение
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Член Совета Федерации Сергей Цеков. Фото СФ

Член Совета Федерации Сергей Цеков. Фото СФ

Россия никогда не будет отзывать признание Южной Осетии и Абхазии, так как эти республики имеют право на самоопределение. Такое мнение КП-Крым выразил сенатор Сергей Цеков.

Ранее ряд стран Запада выступили с требованием решительных действий от России и вывода с территории республик своих вооруженных сил. По мнению оппонентов, РФ нарушает территориальную целостность Грузии.

- Южная Осетия и Абхазия реализовали право на самоопределение. Для нас это главное. Народ, проживающий на этих территориях, высказался в пользу создания независимых государств. Грузия, как известно, организовала агрессию против Осетии в 2008 году. И это явилось причиной того, что Россия в кратчайшие сроки признала Южную Осетию как государство. Мы никогда не откажемся от своего решения, так как оно обоснованно и с точки зрения истории, и тех событий, которые происходили после распада Советского Союза, - заявил сенатор от Крыма.

Цеков напомнил, что Южная Осетия и Абхазия были автономными образованиями в составе Грузии, и после распада Советского Союза должны были самостоятельно определить свой статус, что они и сделали.

- Тема признания Южной Осетии и Абхазии для России закрыта. Мы никогда не откажемся от этого. А Запад мог бы отказаться от признания Косово, где даже не было референдума, - заключил политик.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенатор от Крыма Сергей Цеков ответил на планы Киева депортировать с полуострова поехавших туда россиян

В беседе с kp.ru член Совета Федерации прокомментировал громкое заявление украинского вице-премьера (подробнее)

Сенатор от Крыма Сергей Цеков: Конфронтация с Россией для Украины - политическое самоубийство

Русофобы, пытающиеся сделать из братского народа врага, – временщики (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ