Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 августа: плюс 389 новых заболевших

За истекшие сутки на территории Республики Крым зафиксировали 389 новых случаев COVID-19 Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 5 041 человек, на стационаре с ковидом и пневмонией находятся 3 152 человека. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 62 070 зараженных коронавирусом. За этот же период выписано с выздоровлением 52 079 человек, за последние сутки – 284. Умерли с начала пандемии на полуострове 1 838 человек, 14 – за последние 24 часа.

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Данные министерства здравоохранения Крыма

За истекшие сутки в Республике Крым зафиксировали 389 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 266 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 123 – ранее контактировали с зараженными. Такие данные приводит глава Крыма Сергей Аксенов.

За последние 24 часа всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7 596 человек.

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За последние сутки в городе-герое выявили 198 новых инфицированных коронавирусом, 116 – выписаны с выздоровлением, еще 7 в возрасте от 65 до 82 лет, к сожалению, скончались. Сейчас под наблюдением врачей находятся 750 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них пока не подтвержден. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Всего с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 21 851 человек. За этот же период выздоровели 18 952 пациента, 889 – скончались.

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