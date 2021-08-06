День города в Ялте состоится в онлайн-формате из-за COVID-19

День города в Ялте в этом году пройдет без массовых мероприятий, но город все равно преображают к празднику. Фото: Янина Павленко/Facebook

День города Ялты, который в этом году отмечается 14 августа, пройдет в онлайн-формате. Из-за непростой эпидемиологической ситуации в регионе отменены все массовые мероприятия. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, чтобы избежать массового скопления людей, традиционной сцены на праздник не будет.

Ялта - один из крымских регионов, где фиксируются рекордные показатели заболеваемости ковидом. Ситуация в городе усугубляется из-за большого наплыва туристов. Тем не менее, на набережной установят фотозоны: в тематически оформленных уголках жители и гости курортной столицы смогут узнать много интересного об истории города. Также не отменили яркий и красочный фейерверк в акватории порта.

Преобразят облик улиц и создадут праздничную атмосферу новые арт-объекты, к подготовке которых уже приступили.

- Встречать гостей и радовать жителей скоро будет впечатляющая въездная группа. Монтаж монолитной композиции - всеми любимая и узнаваемая стела «Ялта с чайкой» - идет полным ходом. Уже собрана каркас-форма, в нее залит бетон. Как только композиция застынет - будет установлена на подготовленную площадку. Далее - подсветка. Рассматриваем несколько вариантов, - отметила Павленко.

На шесть скамеек в городе нанесут копии картин известных крымских художников. Фото: Янина Павленко/Facebook

- Воплотят идеи в жизнь ребята, которые рисуют в стиле Spray Paint Art (вновь творцы баллончиками украшают любимую Ялту). Ждем с нетерпением, - отметила глава администрации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские туристы выбирают Крым вместо курортов Кубани

На полуостров в этом году ляжет рекордная нагрузка (подробнее)

Из-за ковида в Крыму отменили «Генуэзский шлем» и День города в Ялте

Фестиваль «Z-city» также закрыли по решению суда (подробнее)