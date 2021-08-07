Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 августа: плюс 384 новых заболевших

На полуострове идет вакцинация от коронавируса. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Подводя итоги минувших суток, пресс-служба Минздрава Республики Крым сообщила, что регионе амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 5118 человек, стационарное (COVID-19 и пневмония) - 3126.

За все время пандемии, которая уже длится второй год, специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю сделали 62454 положительных тестов на коронавирус. Врачи сумели спасти жизни 52378 пациентам. Летальных исходов – 1855.

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Статистика COVID-19 Фото: Минздрав РК

За минувшие 24 часа на территории Республики Крым зафиксировали 384 новых заболевших опасной инфекцией.

Причем 262 мужчин и женщин почувствовав недомогание, сами обратились в учреждения здравоохранения, 121 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один заболевший приехал из-за границы.

За сутки выписали домой из больниц 299 выздоровевших пациентов, но, к сожалению не удалось 17 заболевших ковидом.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое зарегистрированы 209 новых случаев заболевания COVID-19. Люди в белых халатах выписаны после выздоровления 176 пациентов. Умерли семь человек в возрасте от 49 до 94 лет.

В общей сложности в Севастополе за пандемию коронавирусом заболели 22 060 мужчин и женщин. Удалось вылечить 19 128 человек, 896 человеческих жизней врачи не сумели спасти.

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