На Южный берег Крыма приходит вечер: 7 атмосферных фото Гурзуфа в августе

Вечереет на ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK

Время, когда солнце готовится нырнуть за горизонт, всегда наполнены неким волшебством.

Черное море. Фото: Алекс Кедми/VK

Каждодневное чудо особенно ярко проявляет на Южном берегу Крыма, где для природного действа есть замечательные декорации: прекрасные горы, загадочное Черное море и благодарная публика - отдыхающие.

Туристы в отличие от местных жителей, поглощенных зарабатыванием денег в летний сезон, наоборот щедро тратят главный ресурс человеческой жизни – время, чтобы как следует отдохнуть, забыв о суете.

Аю-Даг. Фото: Алекс Кедми/VK

Курортный поселок, который пригрелся у бока Медведь-горы, особое по энергетике места. Работы талантливого фотографа Алекса Кедми сполна передают его уникальную атмосферу.

- Вечерний Гурзуф в начале августа, - так назвал свой фотосет мастер.

Кто-то всемогущий убавил яркость небесного светила, краски стали мягкими и нежными.

Набережная Гурзуфа. Фото: Алекс Кедми/VK

Отдыхающие спешат насладиться прохладой, сменившей безудержный дневной зной. Можно просто прогуляться по набережной.

Отдыхающие не хотят уходить с пляжа. Фото: Алекс Кедми/VK

Хорошо посидеть и у самой воды, на пляже, сохранившем тепло дня.

Море еще не успело остыть. Фото: Алекс Кедми/VK

Любители водных процедур спешат добрать свою норму купания и ныряния, будто не зная, что завтра будет день опять.

Без кота фотосессия - не та. Фото: Алекс Кедми/VK

Попал в кадр и мырлыка, ведь котики - это талисман приморских городов Крыма.

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