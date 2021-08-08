Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 августа: плюс 388 новых заболевших

За истекшие сутки в Крыму выявили 388 новых заболевших коронавирусом Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Республике Крым на 8 августа амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 5 243 человека, на стационаре с ковидом и пневмонией находятся 3 151 человек. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

С начала пандемии на полуострове выявили 62 842 заболевших, за этот же период 52 601 – выписали с выздоровлением, еще 1 870 – скончались. За последние сутки с выздоровлением от новой коронавирусной инфекции выздоровели 223 человека, 15 – умерли.

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За истекшие сутки в Республике Крым вывили 388 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 297 самостоятельно обратились за медпомощью, 89 – ранее контактировали с инфицированными, еще 2 случая завезли из-за рубежа. Такие данные приводит глава Крыма Сергей Аксенов.

За последние 24 часа всеми лабораториями в регионе, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 916 человек.

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