В землях Бахчисарайского района нашли тяжелые металлы

Уровень загрязнения территории относится к допустимому Фото: Архив "КП"

Ученые Крымского федерального университета выявили превышение предельно допустимой концентрации свинца и цинка недалеко от села Приятное Свидание Бахчисарайского района Крыма.

По словам ассистента кафедры землеустройства и кадастра КФУ Екатерины Антоненко, завышенные показатели зафиксированы в пятиметровой придорожной зоне вдоль трассы «Таврида».

- В результате проведенных исследований результаты показали превышение концентрации по двум элементам первого класса опасности – свинцу и цинку (2 ПДК для свинца и 1 ПДК для цинка). Чем дальше от трассы, тем ниже концентрация загрязняющих веществ, – рассказала Антоненко.

По ее словам, уровень загрязнения территории относится к допустимому. Анализы показали достаточно высокое содержание в почвах разных металлов (цинк, свинец, медь, кобальт, кадмий и железо). Объяснить превышение показателей нетрудно – это результат эксплуатации автомобильной дороги.

- Стоит отметить, что цинк, например, опасен тем, что может перемещаться по почвенному профилю, попадая в водные источники или поглощаться растениями. Для того чтобы определить, существует ли опасность для людей, нужно провести дополнительные исследования, – добавила Антоненко.

Ученые продолжат работать в данном направлении. В будущем анализы проведут и на других участках на предмет загрязнения почв, например, бензапиреном и нефтепродуктами. Благодаря этому удастся установить экологическое состояние придорожных территорий в Крыму.

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