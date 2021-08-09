В землях Бахчисарайского района нашли тяжелые металлы

Уровень загрязнения территории относится к допустимому
Фото: Архив "КП"
Ученые Крымского федерального университета выявили превышение предельно допустимой концентрации свинца и цинка недалеко от села Приятное Свидание Бахчисарайского района Крыма.
По словам ассистента кафедры землеустройства и кадастра КФУ Екатерины Антоненко, завышенные показатели зафиксированы в пятиметровой придорожной зоне вдоль трассы «Таврида».
- В результате проведенных исследований результаты показали превышение концентрации по двум элементам первого класса опасности – свинцу и цинку (2 ПДК для свинца и 1 ПДК для цинка). Чем дальше от трассы, тем ниже концентрация загрязняющих веществ, – рассказала Антоненко.
По ее словам, уровень загрязнения территории относится к допустимому. Анализы показали достаточно высокое содержание в почвах разных металлов (цинк, свинец, медь, кобальт, кадмий и железо). Объяснить превышение показателей нетрудно – это результат эксплуатации автомобильной дороги.
- Стоит отметить, что цинк, например, опасен тем, что может перемещаться по почвенному профилю, попадая в водные источники или поглощаться растениями. Для того чтобы определить, существует ли опасность для людей, нужно провести дополнительные исследования, – добавила Антоненко.
Ученые продолжат работать в данном направлении. В будущем анализы проведут и на других участках на предмет загрязнения почв, например, бензапиреном и нефтепродуктами. Благодаря этому удастся установить экологическое состояние придорожных территорий в Крыму.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Специалисты из КФУ разработали проект восстановления лесополос в Крыму
На полуострове они создают нужный микроклимат (подробнее)
«На груди богиня держит львенка»: В Крыму нашли уникальную античную скульптуру
Кибелу в древности почитали, как хозяйку плодородия, гор, лесов и зверья (подробнее)
В Крыму археологи нашли редчайший древнегреческий алтарь
Потомки спартанцев приносили на нем жертвы богам (подробнее)