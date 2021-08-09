«Я - рюкзак»: Пьяный житель Ялты прокатился на багажной ленте в аэропорту Шереметьево

Нарушитель каким-то образом умудрился пролезть через окошко багажной ленты. Фото: скриншот из видео.

Житель Крыма подшофе решил развлечь себя, прокатившись вместе с чемоданами на багажной ленте в Международном аэропорту Шереметьево.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО, инцидент произошел 28 июля, правда, известно о нем стало только сегодня.

- На третьем этаже терминала «Д» неизвестный мужчина, находясь на багажной ленте, через технологическое окно проник в комплектовочное помещение. Правонарушителем оказался житель Ялты 1994 года рождения, – говорится в сообщении.

Действия нарушителя зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что ялтинец явно переборщил со спиртным, однако пролезть через окошко багажной ленты все же смог.

По информации ТГ-канала Mash, жизнерадостный парень вояж совершал со словами «я рюкзак, я рюкзак». Но чрезмерное количество выпитого алкоголя все же дало о себе знать: после непродолжительной борьбы с движущейся лентой, потери равновесия и своих туфель, крымчанин упал. Подняться он уже был не в состоянии. Момент задержания на видео не попал.

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Смотреть видеосюжет Крымчанин устроил шоу в аэропорту Шереметьево.

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